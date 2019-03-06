В аэропорту острова Лансароте появился самый большой в мире пазл

МАДРИД, 6 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. В аэропорту испанского острова Лансароте (автономное сообщество Канарские острова) собрали самый большой в мире пазл. Об этом сообщили в Государственном управлении аэропортов (AENA) пиренейского королевства.

По данным ведомства, новую достопримечательность можно увидеть в выставочном зале второго терминала. Мозаика состоит из 45,5 тыс. деревянных фрагментов. Складная картина представляет собой 91 фотографию различных пейзажей острова.

Всего в сборке пазла участвовали 75 человек. На открытии объекта присутствовали директор аэропорта Лансароте Хуан Карлос Пег и представители местных властей.

Как ранее сообщили в Государственном управлении аэропортов, в 2018 году главные аэропорты Испании приняли рекордное число пассажиров. Общий пассажиропоток AENA превысил 263,7 млн человек, что на 5,8% выше показателя 2017 года. Услугами аэропорта Лансароте воспользовались более 7,3 млн путешественников. Таким образом, этот канарский аэропорт занял десятое место в испанской сети по числу пассажиров.