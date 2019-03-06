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Прокуратура потребовала от правительства ЕАО не копить долги перед льготниками

На 1 января 2019 года задолженность превышала 17 млн рублей

ТАСС, 6 марта. Прокуратура Еврейской автономной области выявила регулярные задержки выплат компенсаций для льготников правительством региона и потребовала устранить причины нарушения бюджетного законодательства. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Установлено, что выплаты ежемесячной денежной компенсации за ноябрь 2018 года произведены льготным категориям гражданам в конце декабря 2018 года, а выплаты ежемесячной денежной компенсации за декабрь произведены только 24 января 2019. По состоянию на 1 января 2019 года у комитета социальной защиты правительства ЕАО имелась задолженность по компенсации в размере более 17 млн рублей. По результатам проверки прокурор области внес в орган исполнительной власти представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих", - уточняется в сообщении.

В нем указывается, что причина задержки выплат компенсаций льготникам - недостаточное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет области.

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