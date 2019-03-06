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Глава Минздрава оказала неотложную помощь пассажирке самолета Москва - Ташкент

Вероника Скворцова помогла гражданке Узбекистана, у которой резко заболел живот
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Инна Финочка/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Инна Финочка/ТАСС

ТАШКЕНТ, 6 марта. /Корр. ТАСС Инна Финочка/. Министр здравоохранения Вероника Скворцова во время перелета рейсом "Аэрофлота" по маршруту Москва - Ташкент оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок, передает корреспондент ТАСС.

Во время перелета женщине - гражданке Узбекистана - стало плохо, у нее резко заболел живот. По громкой связи в самолете объявили, что требуется врач, и Скворцова откликнулась на просьбу. Министр оценила ситуацию как неугрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаУзбекистанРоссия
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