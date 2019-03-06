СМИ: редкая красная панда исчезла из французского зоопарка

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники парка животных в регионе Овернь с воскресенья не могут найти одного из самых редких своих питомцев - самку красной панды. Как сообщает газета Montagne, животное привезли в парк в январе 2019 года, чтобы составить пару живущей там особи мужского пола.

По словам пресс-секретаря заповедника Мари Дюмолан, поймать панду крайне трудная задача, так как красные панды очень быстро передвигаются и отлично лазают по деревьям. В отличии от своего родственника - большой панды, пропавшее млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Несколько дней сотрудники и добровольцы прочесывали местность возле опустевшего вольера, однако успехом поиски не увенчались. В связи с этим в среду парк позвал всех желающих принять участие в поисках красной панды, в результате которой, надеются в парке, животное удастся обнаружить. По словам организаторов, мероприятие начнется в 9 часов и продолжится до вечера.

"Мы на самом деле не знаем, что произошло", - признается Дюмолан. По ее словам, сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни свидетельств того, что оно было похищено. При этом версия похищения рассматривается вполне серьезно, так как этот вид является довольно редким и включен в список Международной Красной книги со статусом "подвергающийся опасности".