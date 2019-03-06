Google выпустила дудл в честь 97-летия со дня рождения математика Ольги Ладыженской

Компания Google в четверг разместила на стартовой странице своего поисковика дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный 97-му дню рождения математика Ольги Ладыженской.

На дудле изображено уравнение Навье-Стокса, изучением которого занималась Ладыженская, а буква "о" стилизована под вихревое движение. "Это отсылка к ее достижениям в области магнитной гидродинамики", - говорится в пресс-релизе компании.

"Накануне Международного женского дня, мы рады отметить день рождения выдающейся женщины-математика, вдохновившей многих других женщин по всему миру на новые открытия", - отмечается в сообщении.

Ольга Ладыженская родилась 7 марта 1922 года в семье учителя математики и с детства интересовалась этой наукой. В 1943 году она поступила на механико-математический факультет Московского государственного университета и закончила его с отличием. Ладыженская специализировалась на изучении теории дифференциальных уравнений в частных производных. В числе ее достижений - работа над решением 19-й и 20-й проблем Гильберта для уравнений второго порядка.