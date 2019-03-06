"Ъ": в Шереметьеве предложили ужесточить правила поведения в аэропортах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево разработал проект типовых правил пользования аэропортами, предусматривающий введение ответственности за различные нарушения. Данный документ был направлен в Минтранс, пишет в среду газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с его содержанием.

"Оператор разработал типовой документ, вводящий ответственность за нарушения, начиная от попрошайничества и заканчивая использованием воздушных шаров с гелием и перевозку детей в багажных тележках", - отмечается в публикации.

В частности, проектом предлагается запретить навязчиво предлагать в аэропорту услуги, попрошайничать и находиться в "зловонной одежде". Кроме того, под запрет может попасть передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по "боковым частям и поручням эскалатора" и перевозка детей в багажных тележках. Перемещение животных разрешается только в водонепроницаемых контейнерах (за исключением собак-поводырей), а использование шаров, воздушных змеев и квадрокоптеров запрещается в принципе.

Конкретные меры ответственности за данные нарушения не предложены, пишет "Коммерсантъ".

В Шереметьеве изданию сообщили, что Минтранс поддержал инициативу разработки правил, однако решение по проекту еще не вынесено.