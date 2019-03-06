Петербуржец отсудил у дорожного предприятия 500 тыс. рублей за падение на тротуаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с одного из старейших дорожных предприятий города 500 тыс. рублей в пользу мужчины, получившего травму из-за падения на тротуаре. Об этом сообщается в среду на сайте петербургской прокуратуры.

"Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, житель Санкт-Петербурга просил взыскать с предприятия "Центр" 700 тыс. рублей. В иске потерпевший указал, что получил травму в конце декабря 2017 года, когда упал на 5-й Красноармейской улице. Прокуратура установила факт ненадлежащего содержания тротуара на этом участке и попросила суд удовлетворить иск горожанина.

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" - одно из старейших дорожных предприятий города. Предприятие обеспечивает сохранность, надежность и безопасность функционирования дорог в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском, Петроградском, Василеостровском районах, а также на левом берегу Невского района.