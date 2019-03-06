Семерых госпитализированных с отравлением учеников на Ставрополье выписали из больницы

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Врачи выписали семерых из 10 госпитализированных учеников школы № 8 села Тищенское Ставропольского края, которые были доставлены в больницу 5 марта после распыления в здании учебного заведения неизвестного вещества. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

Во время первого урока 5 марта в школе № 8 села Тищенское в одном из кабинетов появился резкий запах неизвестного вещества. 10 учеников девятого, восьмого, четвертого и третьего классов почувствовали недомогание и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту, лихорадочное состояние.

"Семеро из десяти госпитализированных накануне учащихся средней школы села Тищенского Изобильненского городского округа сегодня выписаны. Еще три школьницы останутся под наблюдением медиков на несколько дней. Самочувствие всех детей удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, эксперты, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и МЧС. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко ранее сообщила ТАСС, что намерена подключиться к проверке после происшествия после появления первых выводов экспертов.