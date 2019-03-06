Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем по России уменьшилась за неделю на 3,7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения России в целом уменьшилась по итогам минувшей недели на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за неделю с 25 февраля по 3 марта, опубликованные на сайте Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

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"На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась среди населения в среднем на 3,7% и во всех возрастных группах", - говорится в материалах НИИ.

В заключении экспертов уточняется, что на прошедшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 826 случаев на 100 тыс. населения, тогда как за предшествующие семь дней - с 18 по 24 февраля - было зафиксировано 858 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения.

По данным учреждения, пик заболеваемости пришелся на неделю с 4 по 10 февраля - уже неделей позже число заболевших среди населения в среднем по России уменьшилось на 2,1%. Эксперты констатировали сохранение тенденции снижения заболеваемости гриппом, а также частоты госпитализации с таким диагнозом. "По международным критериям, по-прежнему, эпидемия соответствует среднему уровню интенсивности", - отметили в НИИ гриппа.