Обвиняемая в США в похищении собственных детей россиянка Осипова не признала своей вины

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россиянка Богдана Осипова (Мобли), обвиняемая в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, не признала вины в ходе судебного заседания, состоявшегося во вторник в городе Уичито (штат Канзас). Таким образом Осипова не пошла на сделку со следствием и вопрос о ее виновности будет решать суд присяжных. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила одна из инициаторов общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева, присутствовавшая на заседании. Руководит судебным процессом федеральный окружной судья Эрик Мелгрен.

"Богдана не пошла на сделку с судом, поэтому Мелгрен принял решении о начале судебного процесса с участием присяжных заседателей, - сказала она. - В ходе первого заседания был утвержден состав присяжных в числе 14 человек, девять из которых - мужчины и только пятеро - женщины".

Непредвзятое отношение к России

По словам Якушевой, перед тем, как утвердить состав присяжных заседателей, судья задавал кандидатам несколько вопросов, в том числе и об их отношении к России. "Имеет ли кто-нибудь из вас предвзятое отношение к России, кто-нибудь работал в этой стране, имеет ли деловые или другие с ней связи?" - обратился Мелгрен к присяжным и получил от них отрицательный ответ. Первое заседание продолжалось почти восемь часов.

Перед присяжными с показаниями выступил главный свидетель со стороны обвинения - бывший военнослужащий ВВС США Браен Мобли, бывший супруг Богданы и отец двух ее младших дочерей. По словам Якушевой, он отвечал на вопросы стороны обвинения, касающиеся семейного конфликта, который предшествовал отъезду беременной Осиповой в Россию с детьми (их общей дочерью и старшим сыном Богданы от предыдущего брака) весной 2014 года и завершился ее арестом на территории США осенью 2017 года. "Браен, который пришел в суд вместе со своей новой женой, также вслух зачитывал телефонную переписку и сообщения по [коммуникационной программе] Skype, где Богдана, уже будучи в России, просит Браена выплатить установленные российским судом алименты, оказать хоть какую-то помощь маленьким детям", - добавила Татьяна Якушева.

Богдану Осипову обвиняют в вымогательстве по четырем пунктам, каждый из которых грозит ей тюремным заключением в 20 лет. За похищение детей, согласно американскому законодательству, судья может назначить срок порядка трех лет. Самой Богдане в ходе этого заседания слова предоставлено не было, хотя она присутствовала в зале суда.

Жертва или обвиняемая

В настоящее время пользователи социальных сетей продолжают сбор подписей под петицией, авторы которой намерены обратиться к местным и федеральным американским властям с просьбой не допустить превращения жертвы домашнего насилия в обвиняемую. В тексте документа в хронологическом порядке приводятся события, предшествующие аресту Осиповой, даются ссылки на документы, к которым не было привлечено внимание властей и общественности, но подтверждающие, что она не нарушала законы США, а лишь пыталась обезопасить себя и детей. Петицию подписали уже 12 тыс. человек. После того, как документ наберет достаточное количество голосов, он будет направлен американскому президенту, генеральному прокурору США и губернатору штата Канзас.

Защиту россиянки в суде представляют адвокаты Мердок Уолкер и Джошуа Лоутер из юридической компании города Атланта (штат Джорджия), которые подключились к делу лишь 12 февраля этого года после того, как предыдущие защитники из него вышли. В зале заседания со стороны Богданы Осиповой присутствовали также ее отчим и представители общественной группы поддержки. После заседания им предоставили возможность встретиться с обвиняемой в комнате свиданий при СИЗО города Ньютон (штат Канзас), где и содержатся Богдана. "Она была в хорошем настроении, но все время говорила, что постоянно скучает по детям, с которыми разлучена уже полтора года и имеет возможность лишь изредка связываться с ними по телефону", - рассказала Якушева.

83 года тюрьмы и $1,25 млн

У 38-летней Богданы Осиповой, имеющей два гражданства - РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе две младших дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России.

Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. В ходе слушаний в суде Канзаса Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на вывоз их за границу не дал.

Осиповой (Мобли) грозит до 83 лет тюрьмы, из которых только три года составляет возможное наказание за похищение собственных детей, тогда как остальной срок складывается из инкриминируемого ей вымогательства по четырем пунктам обвинения, максимальное наказание по каждому из которых может составить 20 лет. Кроме того, обвинение требует взыскать с Богданы Осиповой в качестве наказания $1,25 млн.