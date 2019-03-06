В Москве ежегодно выявляют до 100 квартир, переведенных в хостелы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество ежегодно выявляемых в столице квартир, переданных под хостелы или минигостиницы, достигает сотни. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры.

"В Москве все чаще выявляются нарушения, связанные с использованием квартир в многоэтажных жилых домах под хостелы. Собственники квартир по договору передают жилые помещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и те размещают в интернете объявления об оказании гостиничных услуг. В результате многие хостелы размещаются в квартирах и не имеют изолированного от жилой части дома входа", - рассказали ТАСС в столичной прокуратуре.

В 2016 году прокуратура Москвы, проанализировав жалобы от граждан, выяснила, что большинство хостелов и гостиниц, на которые жаловались горожане, расположены в Центральном (231), Юго-Восточном (69), Северном и Восточном (по 35) административных округах.

"Согласно действующему законодательству, оказание гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения в нежилое, но это требование зачастую нарушается организаторами хостелов", - отметили в надзорном ведомстве.

Если за 2016 года столичная прокуратура направила в суды к собственникам жилых помещений 83 иска с требованием устранить нарушения жилищного законодательства и использовать жилые помещения по назначению, то только за первое полугодие 2018 года было направлено уже 76 исков. В 2017 году и первой половине 2018 года в Москве по вступившим в силу решениям судов прекращена деятельность 33 хостелов.

Хотя действующее законодательство допускает размещение хостелов и гостиниц в нежилых зданиях или в нежилых помещениях жилых домов, там в ходе проверок выявляется нарушения правил пожарной безопасности, санитарных требований, предусмотренных законодательством о гостиничной деятельности, миграционным законодательством.

615 административных дел

В 2016 году по результатам проверок прокуратуры хостелов и гостиниц в многоквартирных домах было возбуждено 615 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 ("Нарушение законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения"), 6.4 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений"), 6.25 ("Неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей"), 18.9 ("Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства"), 19.7.5-1 ("Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности"), 20.4 ("Нарушение требований пожарной безопасности") КоАП РФ. Только в первом полугодии 2018 года по результатам проверок прокуратуры было выявлено 848 нарушений закона, для устранения которых организаторам хостелов и гостиниц внесено 144 представления.

Кроме того, согласно требованиям закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" размещение в квартире одновременно более 13 человек недопустимо.