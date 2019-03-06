Незаконный оборот человеческих органов оценивается в $600 млн в год

ТАСС, 6 марта. Незаконный оборот человеческих органов составляет около $600 млн в год. По данным агентства Prensa Latina, такие оценки привело управление ООН по наркотикам и преступности в ходе проходящего в Гватемале регионального конгресса по проблемам торговли людьми и человеческими органами.

По итогам встреч планируется принять меры по противодействию этим явлениям. Власти стран региона договорились совместно работать для продвижения повестки. Помимо Гватемалы в конгрессе также участвуют Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика и Сальвадор.

Отмечается, что в связи с географическим положением и экономической ситуацией Гватемала является страной, в которой активно действуют международные преступные сети по торговле людьми.

Мероприятие проходит в Гватемале 5 и 6 марта.