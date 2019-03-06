Министр здравоохранения Ингушетии спасла жизнь человеку в самолете

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова оказала медицинскую помощь во время полета в самолете пассажирке с затяжным приступом эпилепсии.

"Я вечерним рейсом Магас - Москва летела в столицу, после взлета буквально через полчаса одной из пассажирок самолета стало плохо. Женщина упала на пол, у нее были сильные судороги, носовое кровотечение, затрудненное дыхание - состояние ее было критическим. В оказании медпомощи мне помог молодой человек, который тоже оказался медработником и экипаж самолета, у них была хорошо укомплектованная аптечка с необходимыми и таблетированными, и внутривенными препаратами, что помогло снять судорожный синдром", - рассказала корреспонденту ТАСС Арапханова.

По ее словам, приступ длился порядка 40 минут. Все это время женщина была без сознания, но после оказанной помощи ее состояние стабилизировалось. К борту самолета была вызвана бригада скорой помощи, которая отвезла ее в одну из столичных больниц.

"Это было похоже на приступ эпилепсии, хотя он был несколько атипичный, анамнеза я не знаю, потому что видела ее впервые, а сопровождающих с ней не было. Приступ был очень затяжной, даже при оказании всей необходимой помощи, она отходила очень тяжело, возможно это было связано с тем, что все происходило на высоте, что могло изменить течение приступа", - добавила министр.