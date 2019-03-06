Около 30 молодых оленеводов из Якутии пройдут обучение в Норвегии

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Почти 30 молодых оленеводов из северных районов Якутии пройдут обучение в рамках проекта "Кочевой университет" в апреле этого года. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев.

"Двадцать семь молодых оленеводов, представляющие разные районы и коренные народы севера Якутии, пройдут курсы по предпринимательству и инновациям в сфере традиционного питания коренных народов Арктики на базе норвежского университета Норд. Это стало возможным при поддержке районных администраций Якутии", - сказал он, добавив, что обучение также пройдут молодые оленеводы из Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Монголии и скандинавских стран.

Погодаев пояснил, что это будет краткосрочный бакалаврский курс, в котором будут участвовать молодые оленеводы (до 35 лет) из разных стран. Основное обучение проходит дистанционно, но два раза - во время запуска весной и осенью - будут двухнедельные курсы на базе университета. В промежутках студенты разрабатывают и защищают свои проектные работы.

Проект стал частью реализации декларации Арктического совета, которая была принята в Фэрбанксе (Аляска) весной 2017 года. Идею поддержали в марте 2018 года в Салехарде, где встретились около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Шотландии и Финляндии. Проект реализуется ассоциацией "Оленеводы мира", Университетом Арктики, Арктическим советом и Северным форумом.