В зоопарке Барнаула родились двое гималайских медвежат

БАРНАУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Двое гималайских медвежат впервые родились в Барнаульском зоопарке Алтайского края. Об этом ТАСС сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

"Медвежата родились 18 января, но мы не сообщали об этом общественности - ждали, когда они окрепнут, всегда, когда у нас появляется потомство мы выжидаем. Ранее ни в Алтайском крае, ни в нашем зоопарке гималайские медвежата не рождались - мы ждали появления потомства практически 10 лет. Наконец-то наша пара медведей - Жорик и Дашка сделали такой подарок", - рассказал Писарев.

По словам Писарева, 18 января сотрудники зоопарка впервые услышали писк в берлоге, позднее зашли в вольер и увидели медвежат. Пока пол детенышей неизвестен - медведица кормит их и не подпускает людей. Родители медвежат давно живут в зоопарке. Дашка была привезена из Северска, а Жорик был найден на дороге между Екатеринбургом и Челябинском - его подобрал передвижной цирк и передал зоопарку. Медвежата чувствуют себя нормально - когда они подрастут, то переедут в другие зоопарки.

Гималайский медведь обитает на холмах и в горной местности от Ирана через Афганистан, Пакистан и Гималаи до Кореи и Японии. Также ареал захватывает северо-восток Китая, в России - южные районы Хабаровского края и Якутии. В Гималаях летом он живёт на высоте 3 - 4 тыс. м, на зиму спускается к подножиям гор. Некоторые подвиды гималайского медведя внесены в Красную книгу, в РФ есть регионы, где на него ограничена охота.