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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Океанограф Жан-Мишель Кусто согласился посетить Приморье ради спасения касаток и белух

Исследователь заявил, что нужно скорее начинать реабилитацию попавших в "китовую тюрьму"
Жан-Мишель Кусто Vianney Le Caer/Invision/AP
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Жан-Мишель Кусто
© Vianney Le Caer/Invision/AP

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Французский океанограф Жан-Мишель Кусто в среду ответил согласием на приглашение губернатора Приморского края Олега Кожемяко посетить регион. Исследователь будет помогать морским млекопитающим, которые находятся в "китовой тюрьме". Об этом говорится в официальном письме исследователя, предоставленном ТАСС руководителем общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрием Лисицыным.

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В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами "китовой тюрьмой", находятся 11 косаток. Ранее там же было 90 белух. Их нелегально ловили для продажи в Китай.

"Я хотел бы посетить бухту Среднюю вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск. <...> Я и моя команда готовы помочь российским властям сделать успешным возвращение косаток и белух в дикую природу", - говорится в письме. Кусто отметил, что реабилитацию животных необходимо начать как можно скорее.

Ранее Кусто обратился к руководству РФ с просьбой спасти косаток и белух, вернув их в естественную среду.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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