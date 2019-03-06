Омбудсмен не получал жалоб от родителей на отмену бесплатного питания в школах Владимира

ВЛАДИМИР, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил в среду ТАСС, что не получал жалоб на отмену бесплатного питания в школах города.

Городской совет народных депутатов Владимира одобрил решение, согласно которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учащихся первых-четвертых классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Для остальных установлена плата за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака. Директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что нарушений в отмене бесплатных завтраков нет, сказав, что "питание детей - исключительно ответственность родителей".

"Я езжу по районам, в городе бываю во многих школах, но нет у нас обращений. Будут - будем говорить об этом", - сказал Прохорычев.

Омбудсмен отметил, что он против введения платы за завтраки в школах. "Я говорю о том, что это плохо: экономить на детях, значит, совсем все плохо. Такое решение принял горсовет, можно было, конечно, поискать другие источники финансирования, но они не нашли больше. Если нет достаточного пополнения в городской бюджет за счет бизнеса, за счет промышленных предприятий - однозначно будут урезаться социальные гарантии для граждан", - объяснил Прохорычев.

Ранее сообщалось, что за муниципальный счет во Владимире оплачивалось от 80% до 100% стоимости школьного питания. Частичная отмена бесплатного питания связана с тем, что бюджеты муниципалитетов несут дополнительные расходы, в том числе на сферу образования.