Премьер-министры РФ и Люксембурга возложили цветы к национальному монументу Солидарности

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Люксембурга - Дмитрий Медведев и Ксавье Беттель - возложили цветы к национальному монументу Солидарности.

Глава российского правительства во вторник прибыл в Великое Герцогство Люксембург с двухдневным визитом. В первый день Медведев встретился с главой правительства страны Беттелем. Они также посетили городской музей и совершили прогулку по исторической части города.

Монумент Солидарности, к которому премьер-министры приехали в среду утром, расположен в самом центре города. Он воздвигнут в честь павших во Второй мировой войне люксембургских солдат как напоминание о перенесенных страданиях и "борьбе против нацистских оккупантов, которую вел люксембургский народ за сохранение целостности и свободы своей родины".

Памятник открыли в октябре 1971 года. Монумент представляет собой небольшую часовню, выполненную из камня с множеством цветных витражей. Внутренний дворик вымощен старым булыжником, который напоминает плац концентрационных лагерей. В центре часовни находится необработанный камень, символизирующий связь усопших и ныне живущих. На подходе к часовне горит вечный огонь, выполненный в стиле старинных масленичных ламп.

Медведев и Беттель возложили к монументу букеты из роз и гвоздик, а также зашли в часовню, где глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей.