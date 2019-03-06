Георгий Данелия остается в реанимации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Режиссер Георгий Данелия, который попал в феврале в одну из московских клиник с воспалением легких, остается в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое, сообщила ТАСС в среду жена режиссера Галина Данелия.

"Он остается в реанимации, пока не удается справиться с воспалением легких. Он в стабильно тяжелом состоянии. Хотя уже намного лучше", - сказала собеседница агентства.

Режиссера на прошлой неделе вывели из медикаментозной комы. "Сейчас он в сознании, мы с ним общаемся", - добавила супруга Данелии.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР. Трижды был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля, трижды становился обладателем премий "Ника" и "Кинотавр", получил премию "Золотой орел". Обладатель призов на различных кинофестивалях, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и многих других.