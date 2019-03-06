Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Необязательно. Гражданский кодекс разрешает собственнику после перевода жилого помещения в статус нежилого размещать там предприятия, учреждения и организации, а значит, и хостел.

В этом случае, по ЖК, квартира должна находиться на первом этаже или выше, но только если помещения под ней тоже нежилые. Доступ к этому помещению должен быть отдельным. Фактически для оформления перепланировки здания, в том числе для создания отдельного входа, необходимо получить согласие собственников дома.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой хостел должен быть оборудован системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Как правило, возмущения у собственников жилья такие хостелы не вызывают.