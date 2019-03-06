Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В частности, документ касается переделанных под хостелы квартир.
По словам его авторов, он направлен на защиту прав людей, живущих в соседних помещениях. Рассказываем, какие хостелы все-таки смогут остаться в многоквартирных домах и куда обращаться, если они мешают вам жить.
Что такое хостел?
Понятие "хостел" законодательно в России не закреплено. В Росстате определяют хостелы как "экономичные средства размещения, предназначенные для временного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющие номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения гостей".
По оценкам Росстата, в 2017 году в России действовало 1406 хостелов, в которых было почти 104,5 тыс. мест. Больше всего — в Москве (397) и Санкт-Петербурге (162). Однако к чемпионату мира по футболу в 2018 году число малобюджетных мини-отелей выросло. Точную цифру назвать сложно, так как разные сервисы дают противоречивые оценки даже в пределах одного города.
Что можно и нельзя размещать в жилых помещениях?
Согласно Жилищному кодексу РФ (ЖК), собственник может совершать с жилым помещением любые действия по своему усмотрению. Например, использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности. В любом случае это не должно нарушать права и законные интересы других граждан, требования пожарной безопасности, экологические и санитарно-эпидемиологические нормы.
Без всяких условий запрещено размещать в жилых помещениях промышленные производства, осуществлять миссионерскую деятельность. После вступления в силу новых поправок в ЖК запрет распространится и на обустройство гостиниц.
Это значит, что хостелов в многоквартирных домах не будет?
Необязательно. Гражданский кодекс разрешает собственнику после перевода жилого помещения в статус нежилого размещать там предприятия, учреждения и организации, а значит, и хостел.
В этом случае, по ЖК, квартира должна находиться на первом этаже или выше, но только если помещения под ней тоже нежилые. Доступ к этому помещению должен быть отдельным. Фактически для оформления перепланировки здания, в том числе для создания отдельного входа, необходимо получить согласие собственников дома.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой хостел должен быть оборудован системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Как правило, возмущения у собственников жилья такие хостелы не вызывают.
Тогда поправки бессмысленны: владельцы хостелов просто переведут свои помещения в нежилые?
Не все так просто. По словам юриста аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в России Антона Свириденко, существует множество законодательных и нормативных требований по использованию нежилых помещений в многоквартирных домах. "Теоретически возможность размещения хостелов в домах остается. Тем более если помещение уже имеет статус нежилого. Но перевести свой хостел из жилого в нежилое практически невозможно. Требования очень жесткие", — говорит он.
По оценкам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России 20–40% гостиничного бизнеса занимают именно хостелы, которые преимущественно расположены в жилых помещениях. Значительная их часть после вступления в силу поправок должна будет закрыться. Титов считает, что это может привести к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен.
Что делать, если хостел продолжит работать и мешать жильцам?
Написать жалобу в прокуратуру или Госжилинспекцию. Причем, если деятельность хостела создает серьезные неудобства, ждать вступления поправок в силу необязательно. Некоторые собственники уже этим пользуются и направляют жалобы как в прокуратуру, так и в Роспотребнадзор при подозрении на игнорирование санитарных норм, в МЧС — при нарушении требований пожарной безопасности.
Так, в феврале в Санкт-Петербурге по решению суда закрыли мини-отель, в который собственник превратил квартиру в Центральном районе, нарушив санитарные, жилищные и гостиничные нормы. А в ноябре суд постановил прекратить деятельность хостела, устроенного в трехкомнатной квартире на первом этаже дома в Петроградском районе. Жильцы жаловались на мешающих им постояльцев, которые имели круглосуточный доступ к хостелу с общей лестничной клетки.
В январе в Москве по заявлению управления Роспотребнадзора суд приостановил деятельность хостела на Астрадамской улице за нарушения санитарного законодательства на 89 суток. В декабре столичная прокуратура добилась через суд закрытия хостела, организация которого не была оформлена в установленном порядке.