Медведев пожелал крепкого здоровья ветеранам-антифашистам из Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его люксембургский коллега Ксавье Беттель кратко пообщались с представителями ассоциаций и комитетов памяти жертв Второй мировой войны и родственниками жертв концлагерей.

Утром в среду главы правительств двух стран прибыли к Национальному монументу солидарности, где возложили цветы у Вечного огня. Здесь же они встретились с членами общественных и ветеранских организаций Герцогства. Некоторые из них пришли заранее, принесли с собой знамена воинских подразделений, с которыми солдаты сражались против нацистских оккупантов. Ветераны рассказали Медведеву о борьбе с фашизмом во время войны.

Российский премьер, в свою очередь, поблагодарил их и пожелал крепкого здоровья.

На Нюрнбергском процессе люксембуржцы, насильно мобилизованные в вермахт во время оккупации Герцогства, были признаны жертвами фашизма. По данным историков, с 1942 по 1944 годы в вермахт было насильно призвано около 12 тыс. молодых людей. Почти треть из них сумели разными способами отклониться от военной службы, дезертируя, сдаваясь в плен, осуществляя акты саботажа и оказывая открытое сопротивление. Основная масса люксембуржцев попали в плен во время боев под Сталинградом. По разным оценкам, их было около 2 тыс. человек.