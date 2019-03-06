В Приморском океанариуме родился жемчужный скат

ТАСС, 6 марта. В Приморском океанариуме появился на свет жемчужный скат, который считается одним из редких видов. Ската назвали Наташей, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

"В научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума появился на свет представитель самого редкого вида речных хвостоколов - скат жемчужный Potamotrygon sp. Назвали малышку Наташей, вес новорожденной около 80 граммов, а размер - 8 см в диаметре без учета хвоста. Ждали этого события около четырех месяцев. Хвостоколы требовательны к выбору пары и программа разведения была составлена с учетом этой особенности, биологи поместили в отдельный аквариум двух самок и двух самцов примерно одного возраста и размера и перевели их на особый режим питания", - сообщают специалисты.

Маленький жемчужный скат съедает каждый день половину чайной ложки корма, предпочитая красную рыбу и креветки.