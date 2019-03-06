Вучич получил на день рождения щенка югославской овчарки

"Первый подарок на день рождения - шарпланинец Пако. Он из того же помета, что и Паша, которого президент Сербии подарил российскому президенту Путину. Это подарок президенту от Деяна Накича, личного секретаря Патриарха Сербского Иринея", - говорится в пояснении к фотографии симпатичного щенка, размещенной в президентском профиле соцсети.

БЕЛГРАД, 6 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич на 49-й день рождения получил в подарок щенка югославской (шарпланинской) овчарки. Об этом сербский лидер сообщил в своем Instagram.

У Паки и Паши - серьезная родословная на семь поколений. Паша был подарен Путину в возрасте четырех месяцев 17 января, таким образом его брату Пако уже около 5,5 месяцев. Сообщается, что президенту РФ новый питомец понравился. "Симпатяга!" - сказал Путин, когда входил в зал для переговоров делегаций после того, как в завершение встречи с Вучичем в узком составе получил подарок.

Как оказалось, щенок этой породы понравился не только российскому президенту, но и его сербскому коллеге, что не осталось незамеченным его подчиненными.

Шарпланинская (или югославская) овчарка - балканская порода крупных собак. Используется для охраны овечьих стад на горных выпасах, в качестве служебной и сторожевой собаки, защищает отары от волков и даже медведей. По легенде, предки этих собак - тибетские мастифы - были привезены из восточных походов воинами Александра Македонского.

Вучичу также подарили икону святого царя Лазаря Сербского (подарок от патриарха Иринея). А посол Словакии в Белграде Дагмар Репчекова преподнесла сербскому лидеру большой торт.