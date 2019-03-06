Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки из-за ранней весны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Гималайский медведь Гай, бурые и белокоготные медведи вышли из спячки благодаря ранней весне. Об этом говорится в релизе, распространенном в среду пресс-службой зоопарка.

"Срок выхода из зимней спячки можно назвать обычным, последние несколько лет медведи просыпаются в первой половине марта, хотя если взглянуть на статистику за последние 10 лет, раньше весна приходила позднее, а косолапые просыпались только к концу марта, а то и в апреле", - говорится в сообщении.

Первым проснулся гималайский медведь Гай, затем бурые и белокоготные медведи. Не вышла из спячки только гималайская медведица Сойка. Посмотреть на медведей можно в утренние часы. К вечеру они заходят обратно в берлоги.

После сна медведям требуется перестроить пищеварительную систему. В первые дни им не рекомендуется тяжёлая жирная пища. "В природе в этот период они едят растительную пищу, а в зоопарке в их первый весенний рацион входят яблоки, огурцы и хлеб", - поясняется в тексте релиза.

Самым ранний подъем у медведей Екатеринбургского зоопарка был в 2016 году. Тогда они начали просыпаться в 20-х числах февраля. Самый поздний - в 2011 году. Животные вышли из берлоги в первых числах апреля.