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Единороссы раскритиковали слова владимирской чиновницы о питании детей в школах

Ранее Ольга Беляева заявила, что питание школьников является ответственностью родителей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" раскритиковала заявление директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что питание детей в школах является ответственностью родителей. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба партии.

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Ранее городской совет народных депутатов Владимира одобрил решение, согласно которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учащихся первых-четвертых классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Для остальных установлена плата за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака. Директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что нарушений в отмене бесплатных завтраков нет, сказав, что "питание детей - исключительно ответственность родителей".

"Высказывания директора департамента образования Владимирской области... конечно же, некорректны и недопустимы", - приводит пресс-служба слова члена президиума генсовета единороссов, координатора партпроекта "Новая школа" депутата Госдумы Алены Аршиновой.

Она уточнила, что статья 37 закона "Об образовании в РФ" предусматривает, что организация питания обучающихся возлагается на образовательные организации. "При этом никаких норм об ответственности родителей за изготовление продуктов питания, их приобретение, доставку закон не предусматривает", - отметила Аршинова.

Парламентарий призвала представителей органов образования всех уровней корректнее делать заявления, не позволяя себе вольных и неточных трактовок законодательства, особенно по социально значимым вопросам.

"В трудное для многих граждан время региональным властям необходимо направить усилия на сохранение действующих гарантий и мер поддержки обучающихся. Резервы бюджетов необходимо изыскивать из других направлений, особенно в сфере государственных и муниципальных закупок, а также за счет оптимизации расходов на содержание административных органов", - заключила Аршинова.

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