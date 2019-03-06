Главе ЮНЕСКО присвоено звание почетного члена Российской академии художеств

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. Церемония вручения диплома и мантии состоялась в среду, ее провел президент академии, посол доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели.

Перед церемонией для Азуле была проведена экскурсия по Галерее искусств Церетели. Как отметила глава ЮНЕСКО, "в очень разнообразном творчестве маэстро чувствуется невероятная щедрость".

"Я бесконечно горда тем, что меня назначили почетным членом Российской академии искусств", - сказала Азуле.

После торжественной церемонии она приняла участие в совместном заседании с членами комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Азуле, возглавившая организацию в конце 2017 года, совершает свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта. В среду она планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и познакомиться с достопримечательностями Московского Кремля - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем она отправится в Татарстан, где у нее запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.

Как ранее сообщала Азуле в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, ее первый официальный визит в Россию должен помочь укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира.