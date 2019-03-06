Образовательный комплекс с обучением на трех языках откроется в Татарстане в 2020 году

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Первый полилингвальный образовательный комплекс, создаваемый при содействии Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстан, откроется в регионе в 2020 году. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее госсоветник республики Минтимер Шаймиев предложил создать в Казани школу с обучением на русском, татарском и английском языках. По его словам, объект должен включать в себя не только многопрофильное учебное заведение, но и детский сад, загородный лагерь и интернат для детей, которые будут приезжать на обучение из других городов.

"Первый из шести запланированных полилингвальных комплексов появится в Казани в 2020 году, планируют его запустить, первых учеников он примет 1 сентября 2020 года", - сказала Галимова.

Она уточнила, что новый проект презентуют в ходе запланированной на 7 марта встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле. По словам Галимовой, власти Татарстана намерены получить консультативные советы по организации работы над полилингвальными комплексами и рассчитывают, что ЮНЕСКО будет сотрудничать с регионом в реализации проекта.