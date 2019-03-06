Росгвардия планирует завершить строительство храма ведомства в Балашихе к 2020 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Росгвардия к 2020 году планирует завершить строительство главного храма ведомства в Балашихе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, храм был заложен в 2016 году на добровольные пожертвования.

"Храм равноапостольного князя Владимира строится на добровольные пожертвования. Он был заложен в декабре 2016 года, а уже через полгода началось его строительство. По проекту предполагается построить храмовый комплекс, который будет состоять из дома причта и храма, высота которого составит свыше 40 м. В храме будет размещена икона Святого равноапостольного великого князя Владимира, которая сейчас хранится в Центральном музее войск Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых, а также будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства.

В среду состоялось освящение и установка купола храма. "После освящения купола рабочие совершили подъем и монтаж 11-тонного свода на часовню. По специальному заказу уже изготовлены 14 колоколов общим весом 7 т. Они будут установлены в звоннице на высоте 27 м от земли и вместе с куполом придадут собору величественный вид", - сказали в пресс-службе Росгвардии.