Более 165 млн рублей субсидий выделят на питание младшеклассников во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 6 марта. /ТАСС/. Более 165 млн рублей субсидий выделят на организацию питания учащихся с первых по четвертые классы школ Владимирской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования администрации региона.

Городской совет народных депутатов Владимира одобрил решение, согласно которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учащихся первых - четвертых классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Для остальных установлена плата за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака. Директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что нарушений в отмене бесплатных завтраков нет, сказав, что "питание детей - исключительно ответственность родителей".

"Обеспечение питанием за счет областного бюджета не является обязанностью региона, однако из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии на организацию питания школьников с первого по четвертый классы. В 2019 году запланировано средств областного бюджета в объеме 165 449,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации Владимирской области", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального департамента уточнили ТАСС, что данная сумма, выделенная из областного бюджета, является только помощью муниципальным бюджетам на обеспечение питания. "Далее муниципалитеты решают, хватает или не хватает, будут ли они эти деньги на всех детей распределять, или они на эти деньги покормят бесплатные категории учащихся, остальные - будут доплачивать. <…> Область выделяет дотацию, то есть материальную помощь, причем каждый год денег выделяется все больше", - пояснили в департаменте.

Ранее уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил ТАСС, что не получал жалоб на отмену бесплатного питания в школах города.

Как сообщалось, за муниципальный счет во Владимире оплачивалось от 80% до 100% стоимости школьного питания. Частичная отмена бесплатного питания связана с тем, что бюджеты муниципалитетов несут дополнительные расходы, в том числе на сферу образования.