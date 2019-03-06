Путин подписал закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

Запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении ее обязанностей.

"Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций", - отмечалось в пояснительной записке, подготовленной для рассмотрения закона в парламенте.

Ограничение относится к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", отмечалось в сопроводительных материалах. Как ранее заверял ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.