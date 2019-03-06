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Путин подписал закон о продлении срока аккредитации крымских школ до 1 сентября 2019 года

За этот срок предполагается, а частности, завершить работу, направленную на модернизацию материально-технической базы образовательных организаций

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 сентября текущего года сроки прохождения процедур лицензирования и госаккредитации образовательными организациями Крыма и Севастополя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предлагается продление срока признания образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующим основным образовательным программам, до 1 сентября 2019 года. Согласно ранее действовавшему законодательству, срок истек 1 сентября 2018 года, однако завершить к этой дате лицензирование всех крымских детских садов, школ и организаций дополнительного образования не представлялось возможным.

За дополнительный срок предполагается завершить работу, направленную на модернизацию материально-технической базы указанных организаций и их доведение до федеральных норм и стандартов при условии достаточных объемов бюджетного финансирования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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