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Северный Кавказ

Саперы обезвредили гранаты, найденные в подвале многоквартирного дома во Владикавказе

На время работ жильцов дома эвакуировали

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Жильцов многоквартирного дома во Владикавказе эвакуировали из-за обнаруженных в подвале гранат, найденные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены. Об этом в среду сообщила пресс-служба Росгвардии по Северной Осетии.

"Во Владикавказе взрывотехниками ОМОН территориального управления Росгвардии обезврежены боеприпасы, найденные в подвале многоквартирного дома на улице Шмулевича. Об обнаруженных предметах, внешне схожих с гранатами, в правоохранительные органы сообщили местные жители. Прибывшие правоохранители эвакуировали всех жильцов, после чего оцепили территорию", - говорится в сообщении.

В подвале были обнаружены четыре ручные гранаты различных модификаций со следами сильной коррозии, представляющие серьезную опасность для жизни и здоровья граждан. Саперы поместили их в специальный взрывозащитный контейнер и уничтожили на полигоне.

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