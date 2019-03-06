Владимирские власти отказались строить завод по переработке ТКО на границе с Подмосковьем

ТАСС, 6 марта. Власти Владимирской области решили отказаться от реализации инвестиционного проекта компании "Экотехстрой Владимир" по строительству мусороперерабатывающего предприятия в Киржачском районе на границе с Подмосковьем. Об этом сообщается в среду на сайте администрации Владимирской области.

"Новый состав комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления <...> отменил решение этой же комиссии от 7 июня 2017 года №4 о реализации инвестпроекта ООО "Экотехстрой Владимир" "Строительство опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) во Владимирской области", - говорится в сообщении.

О намерении построить завод мощностью 150 тыс. т отходов в год в Киржачском районе стало известно в 2017 году. В феврале 2018 года владелец земельного участка под строительство площадью более 1 тыс. га - компания "Экотехстрой Владимир" - сообщил об отказе стратегического инвестора участвовать в проекте, поскольку местные жители выступили против него.

На заседании экологического совета при губернаторе региона 2 февраля 2019 года был также презентован проект строительства комплекса глубокой переработки отходов мощностью до 450 тыс. т в год в том же районе. Члены совета рекомендовали полностью исключить из территориальной схемы региона ввоз ТКО из Москвы и Подмосковья, которая сейчас предусматривает такую возможность. Позднее владимирские власти перенесли срок перехода на новую систему обращения с отходами на 1 января 2020 года, чтобы до 1 марта 2019 года утвердить план по работе с региональным оператором, а также поставили задачу доработать территориальную схему.

Ежегодно на территории Владимирской области образуется около 500 тыс. т отходов. По данным регионального управления Росприроднадзора, вместимость трех из 11 зарегистрированных объектов размещения, в том числе полигона ТКО Киржачского района, практически исчерпана.