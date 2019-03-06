Во Львове умер автор снесенного 3 марта Монумента славы

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Во Львове скончался один из авторов "Монумента Боевой славы Советских Вооруженных Сил" архитектор Аполлон Огранович. Об этом в среду сообщило издание "Варта 1".

Огранович - соавтор еще ряда памятников, установленных на Западной Украине. Среди них - памятник во Львове, посвященный подвигу советских медиков в годы Великой Отечественной войны, памятник "Слава труду" в Радехове, а также проекта реконструкции главпочтамта Львова.

Аполлон Огранович (родился в мае 1942 года) жил во Львове с 1945 года, а скончался в воскресенье, 3 марта, в день, когда по указанию местных властей с третьей попытки удалось снести его творение - 30-метровую стелу Монумента славы. 6 марта состоялись похороны Ограновича.

Рабочую группу по демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону "о декоммунизации" этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция монумента находится в аварийном состоянии и ее необходимо демонтировать. Заместитель главы Львова Андрей Москаленко сообщил, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный "музей террора".

17 декабря прошлого года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы. Тогда отмечалось, что демонтировать сразу всю стелу не удастся из- за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно. Демонтаж памятники предположительно должен был обойтись местному бюджету почти в 300 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов).

Монумент Славы во Львове не раз становился объектом нападок местных радикалов, которые требовали снести памятник. Его обливали краской, оставляли на нем изображение свастики, раскрашивали в синие и желтые цвета. В феврале 2018 года представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) разбили плиты мемориала и надпись "Победителям над нацизмом".

Многие на Украине осудили снос Монумента славы, а председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук назвал такие действия властей "тактикой выжженной земли, которую всегда применяли враги Украины и украинского народа, проявлением беззакония и политически мотивированного произвола".