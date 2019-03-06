WSJ: Sony Music может потерпеть убытки из-за показа фильма о Майкле Джексоне

По его данным, в 2018 году компания заключила сделку на сумму $250 млн, в результате которой она получила право на распространение музыки Джексона в течение последующих семи лет. По мнению издания, после недавно вышедшего фильма и реакций на него шансы извлечь выгоду из данного соглашения для Sony Music Entertainment резко сокращаются.

ТАСС, 6 марта. Вторая по величине американская звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment может потерпеть убытки после показа телеканалом HBO документального фильма "Покидая "Нэверленд", в котором звучат новые обвинения в педофилии в адрес Майкла Джексона. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.

Инвестиция, как подчеркивает The Wall Street Journal, выглядит "куда более рискованной, если брать в расчет новый документальный фильм, обвиняющий покойного артиста в насилии над мальчиками". При этом издание уточняет, что в самой звукозаписывающей компании отказались комментировать документальный фильм. Контракт Sony Music Entertainment и Майкла Джексона, сотрудничать с которым компания начала в 1988 году, считается одним из самых дорогих в истории музыкальной индустрии, напоминает газета.

Издание подчеркивает, что серьезный урон звукозаписывающей компании мог бы нанести отказ радиостанций в США и по всему миру от трансляции песен Джексона. Так, к примеру, во вторник телеканал CBC сообщил, что канадские радиостанции CKOI, Rythme, The Beat =, а также некоторые другие, входящие в медиа-холдинг Cogeco Media, перестали выпускать в эфир песни Джексона. The Wall Street Journal уточняет: крупные сетевые радиостанции придерживаются мнения, что вопросы наполнения музыкального эфира должны решаться на местах. При этом, по мнению газеты, вполне ожидаемо, что песни Джексона будут транслироваться в меньшем количестве, по крайней мере на некоторых рынках.

"Покидая "Нэверленд"

Вечером 5 марта на американском телеканале HBO состоялась премьера второй, заключительной части документального фильма "Покидая "Нэверленд", в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. Первая часть картины была показана вечером в минувшее воскресенье. Фильм рассказывает истории двух молодых людей - Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их собственному признанию, в возрасте семи и 11 лет соответственно неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны поп-звезды в его поместье "Нэверленд". Семья певца, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки успокоительными препаратами, уже назвала эти обвинения "публичным линчеванием".

Ранее певца неоднократно обвиняли в растлении малолетних и в спаивании их в своем поместье. Его также обвиняли, что он силой удерживал детей в "Нэверленде" и запугивал их, чтобы они не рассказывали, что там с ними делали. В отношении короля поп-музыки даже проводилось судебное расследование, но дело в итоге было закрыто.