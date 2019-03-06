Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил эксплуатации лифтов и эскалаторов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение требований безопасного использования и содержания лифтов и эскалаторов. С этой целью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ вводится новая статья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метро) повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Если в результате нарушения создается угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или угроза возникновения аварии, штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет, для юридических лиц - от 300 тыс. до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В законе определено, что к ответственности будут привлекаться специалисты, выполняющие работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию лифтов и эскалаторов, а также по обслуживанию систем диспетчерского контроля, техническому освидетельствованию и обследованию этих устройств.