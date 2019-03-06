РЭО рассчитывает создать единый справочник по нормам накопления мусора к апрелю 2020 года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Интегратор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - Российский экологический оператор (РЭО) намерен создать единый справочник норм накопления мусора к апрелю 2020 года, чтобы устранить "перекосы" в регионах, в том числе с определением стоимости вывоза ТКО для населения. Об этом сообщил в среду гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Стоимость вывоза ТКО для жителей складывается из того, сколько человек в среднем образует мусора в год, и тарифа регоператора за вывоз 1 кубометра. По данным Госдумы, при переходе на новую систему обращения с отходами в отдельных регионах были случаи завышения норм накопления или стоимости вывоза. При этом, как сообщила ассоциация "Чистая страна", в некоторых субъектах платеж населения был занижен и поставил на грань окупаемости работу предприятий. Участники рынка и власти признали, что отсутствие единой методологии в определении стоимости привело к ряду "перекосов".

"Нормативы накопления сложно подсчитываемые, в некоторых случаях они были подсчитаны эмпирическим способом. Исходя из этого, задача принципиальная - формирование федерального справочника по нормативам накопления, <...> он должен нам позволить избежать перекосов, которые в настоящий момент присутствуют. Комфортный срок [подготовки справочника] был бы первый квартал 2020 года, но мы понимаем, что скорее всего задача будет ускориться", - сказал Буцаев на заседания подгруппы "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" рабочей группы Госсовета РФ по экологии и природным ресурсам под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Гендиректор РЭО пояснил, что к первому кварталу 2020 году региональные операторы смогут оперировать статистикой на основании фактически вывезенного объема мусора, что позволит лучше подготовить справочник. "Но, скорее всего, мы [работу] разделим на этапы: в третьем квартале 2019 года сделаем свои предложения, а в первом квартале [2020 года] мы бы уже выходили на принятие решения", - добавил Буцаев.

По словам Никитина, потребность ускорить эту работу есть, чтобы успеть скорректировать на основе справочника стоимость услуги на 2020 года. "Если у нас конечная цель - использовать эти справочники при принятии решений в тарифной кампании на 2020 год, то это декабрь 2019 года. Весь декабрь - это тарифная кампания, [нужно разработать справочник] до конца ноября", - сказал председатель рабочей группы.