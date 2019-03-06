Число туристов в Печоро-Илычском заповеднике в Коми возросло в 1,2 раза

СЫКТЫВКАР, 6 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Самый большой в Европе Печоро-Илычский природный биосферный заповедник, расположенный в Республике Коми, принял в 2018 году 4,5 тыс. туристов, что в 1,2 раза больше прошлогоднего результата. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора заповедника по науке Николай Смирнов.

"Количество туристов за прошлый год возросло с 3,7 тыс. человек до 4,5 тысячи. Становится все более популярной лосеферма, которая была создана здесь первой в мире, в этом году лосеферме 70 лет, но до недавнего времени из-за труднодоступности о ней мало что знали даже в Коми. Второй популярнейший по посещениям объект заповедника - это плато Маньпупунер. Бронирование маршрутов на плато началось, к началу сезона практически все они уже забронированы", - рассказал ТАСС замдиректора заповедника.

Плато Маньпупунер - геологический объект (в переводе с языка манси - "малая гора идолов"), одно из семи чудес России. Ранее геологи провели подробные исследования столбов выветривания. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы, до наших дней сохранились лишь семь останцев высотой от 30 до 42 метров. С 2016 года открыты вертолетные туры на плато из Пермского края, с 2018 года - из Коми.

Печоро-Илычский заповедник создан в 1930 году, это самый большой по площади заповедник в Европе. В 1995 году вместе с парком "Югыд Ва" он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь это самая большая особо охраняемая природная территория в Европе, именуемая "Девственные леса Коми".

Научные наблюдения ведутся в заповеднике постоянно с 1930 года. Ученые следят за погодой, за фенологией растений и животных - сроками начала цветения и жизненных фаз растений и животных (прилетом и отлетом птиц, сроками начала и окончания размножения). С 1950-х годов ежегодно публикуется летопись природы - основной научный документ, в котором фиксируются все происходящие на территории изменения.