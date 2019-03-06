Около 500 волонтеров помогут жителям Псковской области с подключением цифрового ТВ

ПСКОВ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области привлекли порядка 500 волонтеров, чтобы помочь жителям региона подключить и настроить оборудование, принимающее цифровой телевизионный сигнал. Среди добровольцев - школьники старших классов, а также ребята из всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", сообщил в среду ТАСС начальник областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

По его словам, волонтеры работают в каждом муниципалитете региона, в том числе в удаленных деревнях. На территории Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. При этом около 2 тыс. деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

"Порядка 500 добровольцев помогают жителям Псковской области в настройке оборудования при переходе на цифровое ТВ, они охватывают все муниципалитеты. Мы подготовили 85 волонтеров, кроме этого задействованы все молодежные советы, которые созданы при главах районов во всех муниципалитетах и в которые входят люди от 14 до 35 лет, они тоже оказывают помощь в настройке телевизора по приему цифрового сигнала, это порядка 250 человек. И также привлечены молодежные организации, в том числе ребята из "Юнармии", а также внутренние школьные отряды старшеклассников, это еще 150 человек", - рассказал собеседник агентства.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. Псковская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.