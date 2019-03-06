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Участники "Молодежки ОНФ" подарят женщинам открытки со своими стихами

Поздравления пройдут в торговых центрах, аэропортах и на вокзалах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Участники команды молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) в честь Международного женского дня будут дарить женщинам открытки со стихами собственного сочинения. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Народного фронта.

"7 и 8 марта в ходе акции "Ты прекрасна!" участники команды "Молодежки ОНФ" поздравят представительниц прекрасного пола в торговых центрах, аэропортах и на вокзалах. Они подарят девушкам специально изготовленные к празднику открытки со стихами, авторы которых - участники "Молодежки ОНФ", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в Татарстане, Саратовской, Иркутской, Самарской областях члены команды "Молодежки ОНФ" проведут акцию "Я подарю тебе звезду!". В ходе этой акции активисты вручат девушкам именные билеты для посещения аттракционов "Колесо обозрения".

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