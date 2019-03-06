Суд в Мурманске обязал музей вернуть награды ветерана его сыну

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Мурманска обязал Военно-морской музей Северного флота вернуть хранящиеся в фонде награды ветерана Великой Отечественной войны его сыну. Об этом в среду сообщает пресс-служба суда.

"Суд обязал Военно-морской музей Северного флота Минобороны РФ передать награды в течение 15 дней со дня вступления в законную силу решения суда", - сообщается на сайте суда.

Дело было рассмотрено по иску Александра Соловьева, чей отец, подполковник Николай Соловьев, за годы войны был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Александра Невского. В день смерти ветерана в 1971 году представители войсковой части, где он служил, изъяли боевые ордена у матери истца и передали на хранение в музей.

Сын посчитал, что передача орденов его отца в музей без согласия родственников была произведена незаконно, в связи с чем просил обязать ответчика передать ему награды отца. Хотя награды были включены в состав государственной части Музейного фонда РФ, который находится в ведении Министерства культуры РФ, суд удовлетворил иск сына ветерана.