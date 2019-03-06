Еще одна область обитания ирбиса признана заповедной в Туве

ТАСС, 6 марта. Зона обитания редчайшего снежного барса (ирбиса) площадью 49 тыс. га стала частью природного парка "Тыва" и получила статус охраняемой территории, сообщается в среду на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Ранее природный парк состоял из трех кластеров, в двух из которых - "Шуй" и "Уш-Белдир" - также обитает ирбис. Общая численность снежных барсов в республике, по оценке специалистов парка, - 30-40 особей.

"При поддержке WWF в Чаа-Хольском районе Республики Тыва создан новый кластер "Шанчы" природного парка "Тыва" <...> В границах участка обитает редчайший снежный барс, а зимой и летом концентрируется большая группировка сибирского горного козла - основной добычи ирбиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый участок расположен среди горно-таежных и высокогорных зон и интересен для туристов. Охрана созданного кластера поможет решить проблемы браконьерства, неконтролируемого выпаса скота, лесных пожаров и нерегулируемого туризма, уточняется на сайте фонда.

По данным WWF, в мире осталось не более 4 тыс. ирбисов, в России обитает 70-90 особей. Охота на ирбиса запрещена во всем мире. Снежные барсы - один из наименее изученных видов кошачьих в мире.