"Сочи парк" откроет юбилейный сезон для посетителей 22 марта

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. "Сочи парк" возобновляет работу в полном режиме после зимних каникул с 22 марта. В этом году гости тематического парка увидят обновленные шоу и анимацию, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"Пятый сезон в тематическом "Сочи парке" стартует 22 марта. Один из сюрпризов этой весны - возвращение научно-познавательного интерактивного тесла-шоу. Теперь его главные герои проведут еще больше захватывающих экспериментов и заставят петь агрегат, выпускающий молнии", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, обновленная программа появится и в Южной резиденции Бабы Яги. С новым шоу также выступят медвежата Мила и Потап. "Традиционно продолжатся спектакли в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, будут открыты интерактивные площадки, совариум, кафе и рестораны с обновленным меню", - добавили в пресс-службе.

Главные сюрпризы ждут гостей 1 июня, в день пятилетия парка. В этот день откроют новые аттракционы и "тематическую землю", выходящую за границы "Сочи парка".

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 27 га расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, детский комплекс "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий и другие объекты.