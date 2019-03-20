Пурим: история и традиции иудейского праздника

Пурим — один из главных еврейских праздников. В 2019 году он отмечается с 20 по 21 марта. Рассказываем о его истории и традициях.
Откуда пошло название праздника?
"Пурим" образовано от древнеперсидского слова "пур", что означает "жребий". Этот праздник установлен в память о спасении евреев от рук врагов во время правления персидского царя Ахашвероша в середине VI века до н.э.
Как появился праздник?
По преданию, царедворец Аман решил уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, советник царя, не оказывал ему должного почтения.
Обманом Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план, и стал метать жребий, чтобы выбрать день исполнения замысла. Жребий выпал на 13-е число месяца адар (в еврейском календаре 12-й месяц — прим. ТАСС).
Спасла еврейский народ царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Узнав о надвигающейся беде, она вместе с дядей собрала всех евреев, чтобы вместе поститься и молиться о спасении. Выдержав пост, Эстер рассказала супругу о своем происхождении, которое ранее скрывала, и кознях Амана, попросив пощадить свой народ.
Однако отменить царский указ в то время было нельзя, и Ахашверош издал другой, позволявший евреям защищать себя любыми средствами. В 13-й день месяца адар по всей Персии были убиты тысячи человек, замешанных в заговоре против евреев, в том числе десять сыновей Амана. 14 адара иудеи отмечали избавление от врагов.
Что принято делать в этот день?
Так как Пурим не упоминается в Торе, работать в этот день не запрещается. Накануне Пурима иудеи держат "пост Эстер", в синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер — часть Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: вечером 13 и утром 14 адара.
После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся. Около полудня 14 адара начинается торжественный пир. Пурим — единственный день в году, когда евреям разрешается крепко выпить. Еврейские мудрецы говорили: "Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова "проклят Аман" от слов "благословен Мордехай". В эти дни пекут сладкие треугольные пирожки, их называют "ушами Амана".
В Пурим устраивают карнавальные шествия, которые должны напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается божественный замысел.