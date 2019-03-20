Пурим: история и традиции иудейского праздника

По преданию, царедворец Аман решил уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, советник царя, не оказывал ему должного почтения.

Обманом Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план, и стал метать жребий, чтобы выбрать день исполнения замысла. Жребий выпал на 13-е число месяца адар (в еврейском календаре 12-й месяц — прим. ТАСС).

Спасла еврейский народ царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Узнав о надвигающейся беде, она вместе с дядей собрала всех евреев, чтобы вместе поститься и молиться о спасении. Выдержав пост, Эстер рассказала супругу о своем происхождении, которое ранее скрывала, и кознях Амана, попросив пощадить свой народ.

Однако отменить царский указ в то время было нельзя, и Ахашверош издал другой, позволявший евреям защищать себя любыми средствами. В 13-й день месяца адар по всей Персии были убиты тысячи человек, замешанных в заговоре против евреев, в том числе десять сыновей Амана. 14 адара иудеи отмечали избавление от врагов.