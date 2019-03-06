Власти Ленинградской области запустят программу трудоустройства вышедших из колоний людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с управлениями Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) субъектов Северо-Западного федерального округа запустят в 2019 году программу трудоустройства для жителей региона, которые освободились из мест лишения свободы, сообщил ТАСС председатель комитета Алексей Брицун.

По его словам, в рамках программы комитет будет принимать меры по трудоустройству таких людей за год до их выхода на свободу. "Мы будем получать от УФСИН информацию о том, сколько жителей Ленинградской области освободятся через год. Наша задача за этот год - связаться с его бывшим работодателем, если такой есть, узнать о планах, готов ли он взять человека на работу и что для этого нужно. Если нужно его переобучить и повысить квалификацию, этими вопросами мы займемся", - сказал Брицун.

Он добавил, что первичные меры по профориентации заключенного будут проводиться уже в колонии. "Мы будем проводить с ними профориентационные мероприятия прямо там через психологов, которые работают в каждом исправительном учреждении, чтобы дальше понимать, в какую сферу можно направить человека", - отметил Брицун.

Председатель комитета отметил, что в рамках программы власти региона будут связываться с семьей осужденного для того, чтобы выяснить его будущее место жительства, а также намерены обсудить с работодателями региона, которые готовы принять бывших заключенных на работу, меры поддержки.

"Мы встретимся с работодателями, кто готов принять этих людей, - может, им нужны меры финансовой поддержки. Может, здесь нужно поступать как с выпускниками вузов - сегодня тем работодателям, которые их берут, по договору мы им возвращаем половину зарплаты такого сотрудника в течение трех месяцев", - сказал собеседник агентства.

По словам Брицуна, за прошлый год в Ленинградскую область вернулось порядка 1,3 тыс. человек, отбывших наказание в местах лишения свободы. В комитете рассчитывают, что программа трудоустройства будет снижать процент рецидивов и стимулировать осужденных не совершать новых преступлений.