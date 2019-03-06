Власти Брянской области повысили размер выплат родным погибших военных

ТАСС, 6 марта. Правительство Брянской области приняло решение о повышении в 2019 году с 18 тыс. до 25 тыс. рублей ежемесячной выплаты родителям и вдовам погибших защитников Отечества, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня губернатор Александр Богомаз встречался с родителями и вдовами погибших защитников Отечества и объявил о решении повысить сумму ежемесячной выплаты до 25 тыс. рублей, в 2018 году она составляла 18 тыс. рублей. Сейчас в нашем регионе ее получают 206 человек", - уточнили в пресс-службе.

Согласно региональному законодательству, ежемесячное пособие полагается родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Минюста, погибших в вооруженных конфликтах.

В период с 2007 года по 2014 год выплачивалось по 1 тыс. рублей, с 2015 года сумму повысили до 3 тыс. рублей, а с 2017 года - до 6 тыс. рублей. Средства для повышения суммы пособия в 2019 году предусмотрены в областном бюджете.

"Также планируется пересмотреть порядок увеличения этого вида соцподдержки - привязать его величину к величине средней зарплаты по экономике региона. Это даст возможность ежегодно индексировать сумму выплат", - отметили в пресс-службе.