Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов для путешествий россиян на 8 марта

ТАСС, 6 марта. Санкт-Петербург оказался на первом месте в рейтинге лучших городов для путешествий россиян на предстоящие праздничные выходные. Такие данные по итогам интернет-опроса приводит аналитическое агентство "Турстат" на своем сайте.

"За Санкт-Петербург как самый лучший город для путешествий на 8 марта отдали 22% голосов, за столицу Франции Париж - 18%, за город-курорт Сочи - 10%, за столицу Италии Рим - 9%, за столицу Казахстана Астану - 8%, за столицу России Москву и столицу "Золотого кольца России" Ярославль - по 6%, за столицу Белоруссии Минск и столицу Чехии Прагу - по 5% и за город-курорт Ялту - 4% голосов", - говорится в сообщении на сайте агентства.

В рейтинг лучших городов для поездок на праздничный день также вошли Баку (Азербайджан), Берлин (Германия), Ереван (Армения), Казань (Россия) и Таллин (Эстония).

В связи с Международным женским днем на этой неделе у россиян будет три выходных - 8, 9 и 10 марта.