Около 60 тыс. жителей Пензенской области смогут претендовать на доплаты к пенсии

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Установление доплат малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума позволит улучшить благосостояние около 60 тыс. жителей Пензенской области. Об этом сообщил в четверг спикер заксобрания региона Валерий Лидин на внеочередной сессии регионального парламента.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством РФ в Госдуму в минувший понедельник, его текст был направлен в исполнительные и законодательные органы власти субъектов федерации для получения отзывов. Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума.

"В Пензенской области установление доплаты к пенсии коснется порядка 60 тыс. человек. Поддержка законопроекта приведет к улучшению материального благосостояния неработающих пенсионеров. На указанные цели Пензенской области из федерального бюджета дополнительно будет выделено около 300 млн рублей", - отметил Лидин. Он добавил, что величина прожиточного уровня пенсионера в регионе составляет 8404 рубля.

Депутаты заксобрания Пензенской области большинством голосов поддержали проект федерального закона. "За - 25, против - один. Большинством голосов принимается", - сказал Лидин.