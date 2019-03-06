МВД РФ заключило с иранскими силовиками соглашение по борьбе с наркоторговлей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и генеральный секретарь Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран Эскандар Момени подписали в среду в Москве соглашения о совместных действиях по борьбе с наркоторговлей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в Москве глава МВД РФ Владимир Колокольцев провел переговоры с генеральным секретарем Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран Эскандаром Момени. По результатам переговоров стороны подписали план совместных действий Министерства внутренних дел Российской Федерации и Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в период 2019-2022 годов", - сказала она.

По словам Волк, российский министр также проинформировал иранского коллегу о наркоситуации в России и подчеркнул значительный вклад иранских правоохранительных органов в дело борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Участники переговоров сошлись во мнении, что рост производства запрещенных веществ в этой стране угрожает миру и стабильности, социально-экономическому развитию и безопасности не только Афганистана, но и других государств.

"Глава МВД России в беседе с иранским представителем отметил готовность расширять контакты в антинаркотической сфере в рамках управления ООН по наркотикам и преступности и высоко оценил важность регионального сотрудничества в области противодействия транснациональной наркопреступности", - заключила Волк.