Компании Петербурга оштрафованы на 13,7 млн рублей за ненадлежащую уборку снега

В частности, строительной компании "А-Проект" назначены административные штрафы на общую сумму 600 тыс. рублей за нарушение требований к зимней уборке зоны по строительству продолжения Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1 (Глухарская улица), а также от улицы Шаврова до Нижне-Каменской улицы. Штраф в размере 400 тыс. рублей наложили на строительную компанию "Дальпитерстрой". Застройщик не чистил от снега и не обрабатывал противогололедными материалами внутриквартальную территорию двух жилых домов на улицах Школьная и Вишерская.

5 марта высота снежного покрова в Петербурге увеличилась до 15 см, а в отдельных районах - до 20 см. В ночь на 6 марта дорожные службы Санкт-Петербурга вывезли 45 тыс. кубометров снега, почти в два раза больше чем предудущей ночью (25,5 тыс. кубометров). В ночь на 6 марта на дороги и улицы города вышли более 1 тыс. единиц снегоуборочной техники и 1 тыс. дворников. Днем и вечером в городе дежурят 800 спецмашин и 1 тыс. дворников.